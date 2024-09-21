Подряпали автомобіль: їхати на полірування чи одразу до маляра

Випадково подряпати машину за нинішнього інтенсивного руху – простіше простого, але у власника ця подія викликає масу переживань. Доведеться фарбувати частину кузова чи діло обійдеться поліруванням? Як зрозуміти, куди прямувати по допомогу?

Звісно, якщо самими лише подряпинами не обійшлося і ви бачите пом’ятий метал, то фарбування не уникнути. Та воно й не буде найбільшою проблемою, оскільки деформовані кузовні деталі потребують рихтування і шпаклювання, а потім вже малярних робіт. Але у багатьох незначних зіткненнях справді вдається відбутись лише подряпинами – і тоді є шанс вирішити проблему самим лише поліруванням.

Нагадаємо, що абсолютна більшість сучасних авто мають на кузові як мінімум тришарове лакофарбове покриття: на металі (пластику) деталі лежить грунтовка, на ній – фарба, зверху усього – лак.

Подряпини бувають різні

Лакофарбове покриття можна подряпати по-різному: або поверхнево, у межах товщини шару лаку, або глибше, діставши до фарби. А часом вдається продерти наскрізь і лак, і фарбу, і грунтовку – аж до голого металу. Так ось, від ступеня пошкодження в глибину буде залежати метод його виправлення, а площа подряпин принципового значення не має.

Полірування чи таки фарбування

Найлегший випадок – це поверхневі подряпини, така собі затертість, немов від частих непрофесійних мийок. Мережа-павутинка на лаку (фарбі) утворюється замість сяючого глянцю після постійної "обробки" кузова сухим брудом, піском, грубим снігом, льодом. Професіонали кажуть на такі сліди часу "вуаль" і видаляють їх легким поліруванням, а то й взагалі цей дефект можна прибрати нанесенням воскової поліролі. Старий дідівський спосіб орієнтовно зрозуміти, наскільки успішно полірування вирішить проблему конкретних подряпин: намочити пошкоджену поверхню водою. Потертості, які вода приховає цілком, зазвичай так само цілком приберуться поліруванням. А ті, що сховаються під вологою лише частково, залишаться трохи помітними і після глибокого полірування абразивними пастами.

Більш глибокі пошкодження, залишені в шарі лаку, вдасться замаскувати тільки якщо вони не надто глибокі і не дістають до фарби. Тут потрібне буде так зване глибоке (професійне) полірування абразивними поліролями. Однак, пам’ятайте, що разом з усуненням подряпин глибоке полірування зменшує шар лаку на кузові. Адже недаремно таке полірування називається ще професійним: довіряти його аматорам не варто, бо при роботі з абразивними речовинами можна необережно стерти весь лак і оголити фарбу.

Якщо подряпини дістали до фарби, подолавши шар лаку наскрізь, деталь краще перефарбувати. Проте, оскільки від корозії кузов якісь час буде захищати шар фарби, що залишився, плюс грунтовка, з фарбуванням можна не поспішати.

Отримавши подряпини до грунту, відразу прямуйте до маляра – особливо якщо неприємність сталася у холодний сезон і на кузов може потрапити сіль. Грунт не захищає метал від вологи і корозії, і дуже небажано чекати появи вогнища іржі у місці пошкодження. В принципі, це те саме, що і пошкодження ЛФП "наскрізь" до самого металу: травмовану зону слід якнайшвидше зафарбувати.

Коротко

Сутність всіх наших розмов про глибину подряпин – у тому, наскільки надійним захистом від іржі буде залишковий шар ЛФП у місці пошкодження. Бо навіть наявність на кузові під подряпаною фарбою захисного цинкування чи фосфатування повністю не позбавляє метал від ризику рудої хвороби, а тільки відкладає її появу.

Спочатку це буде маленька точка або тоненька смужка корозії, але незабаром іржа піде в сторони і в глибину, і для її знищення доведеться витратити незрівнянно більше ресурсів. Підкажемо, що зовсім необов’язково перефарбовувати деталь кузова повністю, можна відновити ЛФП тільки у подряпаній зоні. Так, в такому випадку буде велика ймовірність, що місце ремонту залишиться помітним, але натомість ви збережете деталь від найбільшого лиха металевого кузова – корозії.