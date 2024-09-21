Поцарапали автомобиль: ехать на полировку или сразу к маляру

Случайно поцарапать машину при нынешнем интенсивном движении – проще простого, но у владельца это событие вызывает массу переживаний. Придется окрашивать часть кузова или дело обойдется полировкой? Как понять, куда направляться за помощью?

Конечно, если только царапинами не обошлось и вы видите помятый металл, то покраски не избежать. Да и не будет наибольшей проблемой, поскольку деформированные кузовные детали требуют рихтовки и шпатлевки, а потом уже малярных работ. Но во многих незначительных столкновениях действительно удается отделаться лишь царапинами – и тогда есть шанс решить проблему только полировкой.

Напомним, что абсолютное большинство современных авто имеют на кузове как минимум трехслойное лакокрасочное покрытие: на металле (пластике) детали лежит грунтовка, на ней – краска, сверху – лак.

Царапины бывают разные

Лакокрасочное покрытие можно поцарапать по-разному: либо поверхностно, в пределах толщины слоя лака, либо глубже, доставая до краски. А иногда удается продрать насквозь и лак, и краску, и грунтовку – вплоть до голого металла. Так вот, от степени повреждения в глубину будет зависеть метод его исправления, а площадь царапин принципиального значения не имеет.

Полировка или покраска

Самый легкий случай – это поверхностные царапины, эдакая затертость, словно от частых непрофессиональных моек. Сеть-паутинка на лаке (краске) образуется вместо сияющего глянца после постоянной "обработки" кузова сухой грязью, песком, грубым снегом, льдом. Профессионалы говорят на такие следы времени "вуаль" и удаляют их легкой полировкой, а то вообще этот дефект можно убрать нанесением восковой полироли. Старый дедовский способ ориентировочно понять, насколько успешно полировка решит проблему конкретных царапин: смочить поврежденную поверхность водой. Потертости, которые вода скроет целиком, обычно так же полностью уберутся полировкой. А укрывшиеся под влагой лишь частично останутся немного заметными и после глубокой полировки абразивными пастами.

Более глубокие повреждения, оставленные в слое лака, удастся замаскировать только если они не слишком глубоки и не получают краску. Здесь потребуется так называемая глубокая (профессиональная) полировка абразивными полиролями. Однако, помните, что вместе с устранением царапин глубокая полировка уменьшает слой лака на кузове. Ведь не зря такая полировка называется еще профессиональной: доверять ее любителям не стоит, потому что при работе с абразивными веществами можно неосторожно стереть весь лак и обнажить краску.

Если царапины достали до краски, преодолев слой лака насквозь, деталь лучше перекрасить. Однако, поскольку от коррозии кузов какое-то время будет защищать оставшийся слой краски плюс грунтовка, с покраской можно не спешить.

Получив царапины к грунту, сразу направляйтесь к маляру – особенно если неприятность произошла в холодный сезон и на кузов может попасть соль. Почва не защищает металл от влаги и коррозии, и очень нежелательно ждать появления очага ржавчины в месте повреждения. В принципе, это то же, что и повреждение ЛФП "насквозь" до самого металла: травмированную зону следует как можно быстрее закрасить.

Кратко

Сущность всех наших разговоров о глубине царапин – в том, насколько надежной защитой от ржавчины будет остаточный слой ЛФП в месте повреждения. Ибо даже наличие на кузове под поцарапанной краской защитного цинкования или фосфатирования полностью не избавляет металл от риска рыжей болезни, а откладывает ее появление.

Сначала это будет маленькая точка или тоненькая полоска коррозии, но вскоре ржавчина уйдет в стороны и в глубину, и для ее уничтожения придется потратить несравнимо большее количество ресурсов. Подскажем, что совсем необязательно перекрашивать деталь кузова полностью, можно восстановить ЛФП только в поцарапанной зоне. Да, в таком случае будет большая вероятность, что место ремонта останется заметным, но вы сохраните деталь от наибольшего бедствия металлического кузова – коррозии.