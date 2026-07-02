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"Подруга Путіна" Ле Пен досі мріє стати президенткою Франції

19:02 02.07.2026 Чт
2 хв
Ле Пен марить президентськими виборами, попри судову заборону
aimg Олена Бджола
Фото: французська політикиня Марін Ле Пен (Getty Images)

Ле Пен має намір брати участь у виборах президента Франції, незважаючи на те, що балотуватися їй забороняв суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Ле Пен збирається балотуватися у президентки Франції

Неформальна лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що зацікавлена вчетверте балотуватися на президентських виборах. Але для цього їй потрібно дочекатися апеляційного рішення на свою користь.

У середу, 1 липня, вона знову сказала, що не братиме участі у передвиборчій кампанії саме з електронним браслетом.

"Коли ви є кандидатом у президенти, ви повинні бути абсолютно вільними у пересуванні, я не можу розраховувати на те, що суддя дозволить мені піти на зустріч чи на ринок", - стверджує Ле Пен.

Проросійська політикиня виразила впевненість, що продовжить боротися за свої ідеї.

Коли суд винесе рішення

Вердикт у апеляційній справі Марін Ле Пен та партії "Національні збори" буде винесено 7 липня. Тоді буде зрозуміло її політичне майбутнє та президентські амбіції.

Раніше, 3 лютого, прокуратура вимагала для Марін Ле Пен 5-річної заборони на зайняття державних посад та 4-річного тюремного ув'язнення, з яких один рік вона має відбути. Апеляційний процес відбувся раніше цього року.

У випадку, якщо суд не дозволить їй балотуватися, Ле Пен планує поступитися своїм місцем молодому офіційному лідеру "Національного об’єднання" Жордану Барделла.

У разі обрання президенткою Ле Пен обіцяє вивести Францію зі складу інтегрованого військового командування НАТО.

31 березня суд визнав лідерку ультраправих Марін Ле Пен винною у розтраті європейських коштів для фінансування своєї партії. Вона отримала покарання - 4 роки позбавлення волі, а також заборону балотуватися на державні посади.

Ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен не отримала жодної ключової посади в Національній асамблеї після виборів 2024 року.

МЗС Росії публічно підтримало партію ультраправої Марін Ле Пен "Національне об'єднання" на виборах у Франції. Сама політикиня неочікувано назвала такий жест втручанням.

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ФранціяСудПрезидентські вибориМарин Ле Пен