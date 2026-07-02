"Подруга Путіна" Ле Пен досі мріє стати президенткою Франції

Ле Пен має намір брати участь у виборах президента Франції, незважаючи на те, що балотуватися їй забороняв суд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Неформальна лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що зацікавлена вчетверте балотуватися на президентських виборах. Але для цього їй потрібно дочекатися апеляційного рішення на свою користь.
У середу, 1 липня, вона знову сказала, що не братиме участі у передвиборчій кампанії саме з електронним браслетом.
"Коли ви є кандидатом у президенти, ви повинні бути абсолютно вільними у пересуванні, я не можу розраховувати на те, що суддя дозволить мені піти на зустріч чи на ринок", - стверджує Ле Пен.
Проросійська політикиня виразила впевненість, що продовжить боротися за свої ідеї.
Вердикт у апеляційній справі Марін Ле Пен та партії "Національні збори" буде винесено 7 липня. Тоді буде зрозуміло її політичне майбутнє та президентські амбіції.
Раніше, 3 лютого, прокуратура вимагала для Марін Ле Пен 5-річної заборони на зайняття державних посад та 4-річного тюремного ув'язнення, з яких один рік вона має відбути. Апеляційний процес відбувся раніше цього року.
У випадку, якщо суд не дозволить їй балотуватися, Ле Пен планує поступитися своїм місцем молодому офіційному лідеру "Національного об’єднання" Жордану Барделла.
У разі обрання президенткою Ле Пен обіцяє вивести Францію зі складу інтегрованого військового командування НАТО.
31 березня суд визнав лідерку ультраправих Марін Ле Пен винною у розтраті європейських коштів для фінансування своєї партії. Вона отримала покарання - 4 роки позбавлення волі, а також заборону балотуватися на державні посади.
Ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен не отримала жодної ключової посади в Національній асамблеї після виборів 2024 року.
МЗС Росії публічно підтримало партію ультраправої Марін Ле Пен "Національне об'єднання" на виборах у Франції. Сама політикиня неочікувано назвала такий жест втручанням.