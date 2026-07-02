"Подруга Путіна" Ле Пен досі мріє стати президенткою Франції

Ле Пен збирається балотуватися у президентки Франції

Неформальна лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що зацікавлена вчетверте балотуватися на президентських виборах. Але для цього їй потрібно дочекатися апеляційного рішення на свою користь.

У середу, 1 липня, вона знову сказала, що не братиме участі у передвиборчій кампанії саме з електронним браслетом.

"Коли ви є кандидатом у президенти, ви повинні бути абсолютно вільними у пересуванні, я не можу розраховувати на те, що суддя дозволить мені піти на зустріч чи на ринок", - стверджує Ле Пен.

Проросійська політикиня виразила впевненість, що продовжить боротися за свої ідеї.

Коли суд винесе рішення

Вердикт у апеляційній справі Марін Ле Пен та партії "Національні збори" буде винесено 7 липня. Тоді буде зрозуміло її політичне майбутнє та президентські амбіції.

Раніше, 3 лютого, прокуратура вимагала для Марін Ле Пен 5-річної заборони на зайняття державних посад та 4-річного тюремного ув'язнення, з яких один рік вона має відбути. Апеляційний процес відбувся раніше цього року.

У випадку, якщо суд не дозволить їй балотуватися, Ле Пен планує поступитися своїм місцем молодому офіційному лідеру "Національного об’єднання" Жордану Барделла.

У разі обрання президенткою Ле Пен обіцяє вивести Францію зі складу інтегрованого військового командування НАТО.