У МЗС Росії підтримали Ле Пен на виборах у Франції. Вона назвала це втручанням

Міністерство закордонних справ Росії публічно підтримало партію ультраправої Марін Ле Пен "Національне об'єднання" на виборах у Франції. Вона назвала такий жест втручанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ у Twitter і TF1 .

Що написало МЗС Росії

Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило в соцмережі Twitter фотографію усміхненої Марін Ле Пен.

"Народ Франції прагне суверенної зовнішньої політики, що відповідає його національним інтересам, і до відмови від диктату Вашингтона і Брюсселя", - написало російське відомство у підписі до фото.

Також у МЗС РФ додали, що французькі чиновники "не можуть ігнорувати" такі настрої серед громадян.

Реакція Ле Пен

Ультраправий французький політик, яка відома своєю проросійською позицією, несподівано розкритикувала таку підтримку з боку МЗС країни-агресора.

"Я думаю, що це провокація і, до речі, можливо також невелике втручання. Тому що коли ви робите такий твіт, такий показний і такий провокаційний, це можна порівняти з втручанням", - заявила Ле Пен.

Вона додала, що рішення ухвалює "не Кремль, а французький народ".