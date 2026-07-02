"Подруга Путина" Ле Пен до сих пор мечтает стать президентом Франции

Ле Пен собирается баллотироваться у президенты Франции

Неформальный лидер французского правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что заинтересована в четвертый раз баллотироваться на президентских выборах. Но для этого ей нужно дождаться апелляционного решения в свою пользу.

В среду, 1 июля, она снова сказала, что не будет участвовать в предвыборной кампании именно с электронным браслетом.

"Если вы являетесь кандидатом в президенты, вы должны быть абсолютно свободны в передвижении, я не могу рассчитывать на то, что судья позволит мне пойти на встречу или на рынок", - утверждает Ле Пен.

Пророссийская политик выразила уверенность, что продолжит бороться за свои идеи.

Когда суд вынесет решение

Вердикт по апелляционному делу Марин Ле Пен и партии "Национальное собрание" будет вынесен 7 июля. Тогда будет ясно ее политическое будущее и президентские амбиции.

Ранее, 3 февраля, прокуратура требовала для Марин Ле Пен 5-летнего запрета на занятие государственных должностей и 4-летнего тюремного заключения, из которых один год она должна отбыть. Апелляционный процесс прошел ранее в этом году.

В случае, если суд не позволит ей баллотироваться, Ле Пен планирует уступить свое место молодому официальному лидеру "Национального объединения" Жордану Барделлу.

В случае избрания президентом Ле Пен обещает вывести Францию из состава интегрированного военного командования НАТО.