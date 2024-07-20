Партія Ле Пен не отримала жодної ключової посади у парламенті Франції

Ультраправа партія "Національне об'єднання", формальною лідеркою якої є відома проросійськими поглядами Марін Ле Пен, обурена тим, що не отримала жодної ключової посади в Національній асамблеї після виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV та заяву Ле Пен.

Сьогодні, 20 липня, у Франції обрали очільників восьми постійних комісій нижньої палати парламенту Франції. Блок чинного президента країни Еммануеля Макрона об'єднався із коаліцією лівих та навіть правою партією "Республіканці", щоб не дати партії Ле Пен отримати важливі посади.

"Національному об'єднанню" також не надали посад у Бюро Національної асамблеї - керівному органі парламенту.

Ле Пен у відповідь заявила, що це "ганебний маневр".

"Угода, укладена між "макроністами" і Лораном Вокезом, щоб надати останньому представництво, на яке RN має законне право в Бюро нашої Асамблеї, є ганебним маневром. Майже 11 мільйонів виборців були таким чином позбавлені права голосу на користь партії, яка набрала лише 1,5 мільйона", - заявила вона.