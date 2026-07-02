ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Подруга Путина" Ле Пен до сих пор мечтает стать президентом Франции

19:02 02.07.2026 Чт
2 мин
Ле Пен грезит президентскими выборами, несмотря на судебный запрет
aimg Елена Бджола
"Подруга Путина" Ле Пен до сих пор мечтает стать президентом Франции Фото: французский политик Марин Ле Пен (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ле Пен намерена участвовать в выборах президента Франции, несмотря на то, что баллотироваться ей запрещал суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Ле Пен собирается баллотироваться у президенты Франции

Неформальный лидер французского правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что заинтересована в четвертый раз баллотироваться на президентских выборах. Но для этого ей нужно дождаться апелляционного решения в свою пользу.

В среду, 1 июля, она снова сказала, что не будет участвовать в предвыборной кампании именно с электронным браслетом.

"Если вы являетесь кандидатом в президенты, вы должны быть абсолютно свободны в передвижении, я не могу рассчитывать на то, что судья позволит мне пойти на встречу или на рынок", - утверждает Ле Пен.

Пророссийская политик выразила уверенность, что продолжит бороться за свои идеи.

Когда суд вынесет решение

Вердикт по апелляционному делу Марин Ле Пен и партии "Национальное собрание" будет вынесен 7 июля. Тогда будет ясно ее политическое будущее и президентские амбиции.

Ранее, 3 февраля, прокуратура требовала для Марин Ле Пен 5-летнего запрета на занятие государственных должностей и 4-летнего тюремного заключения, из которых один год она должна отбыть. Апелляционный процесс прошел ранее в этом году.

В случае, если суд не позволит ей баллотироваться, Ле Пен планирует уступить свое место молодому официальному лидеру "Национального объединения" Жордану Барделлу.

В случае избрания президентом Ле Пен обещает вывести Францию из состава интегрированного военного командования НАТО.

31 марта суд признал лидера ультраправых Марин Ле Пен виновным в растрате европейских средств для финансирования своей партии. Она получила наказание - 4 года лишения свободы, а также запрещение баллотироваться на государственные должности.

Ультраправая партия "Национальное объединение" во главе с Марином Ле Пен не получила ни одной ключевой должности в Национальной ассамблее после выборов 2024 года.

МИД России публично поддержал партию ультраправой Марин Ле Пен "Национальное объединение" на выборах во Франции. Сама политика неожиданно назвала такой жест вмешательством.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Франция Суд Президентские выборы Марин Ле Пен
Новости
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics