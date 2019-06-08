Подразделения ООС имеют право открывать огонь по противнику, - штаб

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

В штабе ООС опровергли запрет открывать огонь на упреждение

Украинские военнослужащие из состава Объединенных сил имеют право открывать огонь по противнику по своему решению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командования ООС в Facebook.

Так, по словам командования, никто не запрещает украинским подразделениям открывать огонь на упреждение в случае возникновения угрозы для личного состава или гражданского населения.

"Командиры подразделений Объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские военные используют оружие адекватно и исходя из характера и степени угрозы.

Напомним, ранее командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский заявил, что силы операции Объединенных сил находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору.

Добавим, 7 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погибли двое украинских военных, 7 ранены, 5 получили боевые травмы.