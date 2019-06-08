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Підрозділи ООС мають право відкривати вогонь по противнику, - штаб

Новини » Надзвичайні події    08.06.2019 - 09:47
Підрозділи ООС мають право відкривати вогонь по противнику, - штаб
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

В штабі ООС заперечили заборону відкривати вогонь на упередження

Українські військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил мають право відкривати вогонь по противнику за своїм рішенням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування ООС у Facebook.

Так, за словами командування, ніхто не забороняє українським підрозділам відкривати вогонь на упередження в разі виникнення загрози для особового складу чи цивільного населення.

"Командири підрозділів Об’єднаних сил мають та постійно використовують право застосовувати зброю по противнику за своїм рішенням в разі виникнення загрози життю особовому складу та цивільному населенню, а також виникнення загрози втрати нашої території", - повідомили в штабі.

Зазначається, що українські військові використовують зброю адекватно та виходячи з характеру та ступеню загрози.

 

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський заявив, що сили операції Об'єднаних сил знаходяться в повній бойовій готовності і дають негайну відсіч агресору.

Додамо, 7 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів загинуло двоє українських військових, 7 поранено, 5 зазнали бойових травм.

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