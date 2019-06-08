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На Донбассе погибли двое военных, 12 ранены

Новости » Происшествия    08.06.2019 - 07:56
На Донбассе погибли двое военных, 12 ранены
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ

В районе проведения операции Объединенных сил 7 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, погибли двое военных, 7 ранены, 5 получили боевые травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал украинские позиции с применением запрещенной Минскими соглашениями артиллерии и минометов калибра 120 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Новоселовки Второй, Павлополя, Водяного, Новоалександровки Второй, Марьинки, а также возле Новогригорьевки, Гнутово, Николаевки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли семь раз: около Новолуганского, Станицы Луганской, Крымского, Травневого и Зайцево.

Подчеркивается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки, 6 июня двое оккупантов уничтожены, один ранен.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Широкино.

Напомним, посол Франции в Украине Изабель Дюмон сомневается в том, что миротворческая миссия ООН может быть введена на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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