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Сирский: силы ООС дают немедленный отпор агрессору

Новости » Происшествия    07.06.2019 - 18:28
Сирский: силы ООС дают немедленный отпор агрессору
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

У штаба ООС есть неопровержимые доказательства применения врагом оружия, запрещенное минскими соглашениями

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский заявил, что сили операции Объединенных сил (ООС)  находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook

"По состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новолуганское", - проинформировал Сирский.

Отмечается, что у штаба есть неопровержимые доказательства применения врагом оружия, запрещенное минскими соглашениями. 

"У нас есть неопровержимые доказательства применения противником артиллерии 122 мм, запрещенной минскими договоренности. Как только вражеская батарея проявила себя огнем, Объединенные силы немедленно применили огневые средства поражения в ответ", - заявил Сирский.

Также он подчеркнул, что огонь российских оккупантов не остается безнаказанным.

Напомним, в ночь на 7 июня боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения.

Кроме того, что от начала суток 6 июня в зоне проведения ООС боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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