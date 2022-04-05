Подразделения ГПСУ вышли на госграницу в Черниговской области

Подразделения Госпогранслужбы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Госпогранслужба вышла на госграницу в Черниговской области (facebook.com/kommander.nord)

В частности, сейчас они обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горское и Неданчичи.

Сообщается, что подразделения ГНС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.

Ранее мы сообщали, что украинская армия взяла под контроль границу с Россией в Сумской области.

Также мы писали, что ВСУ повредили фрегат российского флота "Адмирал Эссен".

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