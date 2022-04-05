Підрозділи ДПСУ вийшли на держкордон у Чернігівській області

Підрозділи Держприкордонслужби вийшли на державний кордон України у Чернігівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".
Повідомляється, що підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівській області.
Зокрема, наразі вони забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ та Неданчичі.
Держприкордонслужба вийшла на держкордон у Чернігівській області (facebook.com/kommander.nord)
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