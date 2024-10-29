Росіяни відмовляються йти у наступ в Запорізькій області, - АТЕШ

Окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху АТЕШ.

За даними агентів зі 1440-го мотострілецького полку, окремі взводи росіян відмовляються переходити в наступ у Запорізькій області. Відмовників затримала військова поліція.

"Всі розуміють, що штурм української оборони - це дорога в один кінець. І подібні випадки трапляються дедалі частіше", - йдеться у повідомленні.

В АТЕШ зазначили, що у зв'язку з ситуацією, російське командування планує залучати на зазначений напрямок нові підрозділи та замінювати формування, що пішли, строковиками.

"Це відбувається на тлі запевнень військово-політичного керівництва про те, що військовослужбовці строкової служби не братимуть участі в "СВО", - зазначають партизани.