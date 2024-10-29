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Росіяни відмовляються йти у наступ в Запорізькій області, - АТЕШ

Вівторок 29 жовтня 2024 01:00
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Росіяни відмовляються йти у наступ в Запорізькій області, - АТЕШ Фото: російські військові влаштовують акції непокори на півдні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху АТЕШ.

За даними агентів зі 1440-го мотострілецького полку, окремі взводи росіян відмовляються переходити в наступ у Запорізькій області. Відмовників затримала військова поліція.

"Всі розуміють, що штурм української оборони - це дорога в один кінець. І подібні випадки трапляються дедалі частіше", - йдеться у повідомленні.

В АТЕШ зазначили, що у зв'язку з ситуацією, російське командування планує залучати на зазначений напрямок нові підрозділи та замінювати формування, що пішли, строковиками.

"Це відбувається на тлі запевнень військово-політичного керівництва про те, що військовослужбовці строкової служби не братимуть участі в "СВО", - зазначають партизани.

Ситуація в Запорізькій області

Днями низка західних ЗМІ повідомила, що росіяни начебто планують великий наступ з метою захоплення Запоріжжя. Загарбники активізували удари по місту керованими авіабомбами.

Тим часом сервіс DeepState зазначив про захоплення військовими агресора селища Левадне неподалік кордону Запорізької та Донецької областей. В ЗСУ підтвердили успіх ворога в тому районі.

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Запорізька область партизаны
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