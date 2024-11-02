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Подразделение РФ срочно меняет дислокацию из-за удара ВСУ, - АТЕШ

Суббота 02 ноября 2024 06:55
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Подразделение РФ срочно меняет дислокацию из-за удара ВСУ, - АТЕШ Фото: российские военные срочно прячутся после обстрела Сил обороны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

После удара в Запорожской области, партизаны зафиксировали передислокацию подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, известной также как "Псковская десантная дивизия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Агенты докладывают о перемещении танков и другой военной техники после успешного удара Сил обороны Украины по позициям оккупантов в Запорожской области. В результате удара было уничтожено несколько единиц техники и личного состава врага.

Разведчик в течение нескольких дней фиксирует, как с оборудованных позиций в тылу области перемещают танки, боевые машины десанта и военные грузовики с людьми и снаряжением.

В "АТЕШ" отметили, что проследили, куда они перемещаются, и оперативно передали эту информацию Силам обороны Украины. Вскоре им снова придется перемещаться.

Ситуация на оккупированных территориях

В оккупированном Крыму российские морские пехотинцы платят командирам, чтобы не попасть в зону боевых действий в Курской области. Командование скрывает от солдат данные о больших потерях.

Также российские солдаты отказываются идти в наступление в Запорожской области.

Тем временем в Донецкой области партизаны разведали важный командный пункт захватчиков.

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