Подразделение РФ срочно меняет дислокацию из-за удара ВСУ, - АТЕШ
После удара в Запорожской области, партизаны зафиксировали передислокацию подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, известной также как "Псковская десантная дивизия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Агенты докладывают о перемещении танков и другой военной техники после успешного удара Сил обороны Украины по позициям оккупантов в Запорожской области. В результате удара было уничтожено несколько единиц техники и личного состава врага.
Разведчик в течение нескольких дней фиксирует, как с оборудованных позиций в тылу области перемещают танки, боевые машины десанта и военные грузовики с людьми и снаряжением.
В "АТЕШ" отметили, что проследили, куда они перемещаются, и оперативно передали эту информацию Силам обороны Украины. Вскоре им снова придется перемещаться.
Ситуация на оккупированных территориях
В оккупированном Крыму российские морские пехотинцы платят командирам, чтобы не попасть в зону боевых действий в Курской области. Командование скрывает от солдат данные о больших потерях.
Также российские солдаты отказываются идти в наступление в Запорожской области.
Тем временем в Донецкой области партизаны разведали важный командный пункт захватчиков.
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