Подписание декларации о европейской перспективе Украины приближает интеграцию в ЕС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда подписали совместную двустороннюю Декларацию о европейской перспективе Украины. Это уже второй подобный документ, заключенный Украиной с государством Евросоюза.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам визита в Польшу.
Как известно, в марте этого года была подписана декларация с Литвой. Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что наше государство имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 договора о Евросоюзе.
"Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем после имплементации положений Соглашения об ассоциации при условии соблюдения Копенгагенских критериев и согласились, что Республика Польша будет поддерживать Украину на этом пути", - указано в документе.
Как отмечается на сайте Офиса президента, в контексте недавно озвученной идеи о проведении саммита с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля и лидеров ассоциированных стран Восточного партнерства отмечается, что Украина готова усилить европейское сообщество на востоке нашего континента вместе с Грузией и Молдовой.
"Именно поэтому лидеры Украины и Польши в совместной декларации отметили потребность в стратегическом пересмотре европейской политики соседства и Восточного партнерства, чтобы гарантировать политику "открытых дверей" для тех ассоциированных партнеров, которые имеют европейские стремления и соответствуют определенным условиям и критериям", - говорится на сайте.
Коалиция в поддержку членства Украины в Европейском Союзе начала формироваться именно из Литвы и Польши. Также продолжается системная работа и с другими государствами-членами ЕС для получения политической поддержки.
"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружестве европейских стран, и это значит, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Европейский союз должен продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины.
До этого президент говорил, что уже пришло время предоставить Украине План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Зеленский также считает, что Киеву нужно предоставить план вступления в Евросоюз.