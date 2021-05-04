Подписание декларации о европейской перспективе Украины приближает интеграцию в ЕС, - Зеленский

Как известно, в марте этого года была подписана декларация с Литвой. Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что наше государство имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 договора о Евросоюзе.

"Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем после имплементации положений Соглашения об ассоциации при условии соблюдения Копенгагенских критериев и согласились, что Республика Польша будет поддерживать Украину на этом пути", - указано в документе.

Как отмечается на сайте Офиса президента, в контексте недавно озвученной идеи о проведении саммита с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля и лидеров ассоциированных стран Восточного партнерства отмечается, что Украина готова усилить европейское сообщество на востоке нашего континента вместе с Грузией и Молдовой.

"Именно поэтому лидеры Украины и Польши в совместной декларации отметили потребность в стратегическом пересмотре европейской политики соседства и Восточного партнерства, чтобы гарантировать политику "открытых дверей" для тех ассоциированных партнеров, которые имеют европейские стремления и соответствуют определенным условиям и критериям", - говорится на сайте.

Коалиция в поддержку членства Украины в Европейском Союзе начала формироваться именно из Литвы и Польши. Также продолжается системная работа и с другими государствами-членами ЕС для получения политической поддержки.

"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружестве европейских стран, и это значит, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития", - подчеркнул Владимир Зеленский.