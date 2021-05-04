Підписання декларації про європейську перспективу України наближає інтеграцію у ЄС, - Зеленський

Як відомо, в березні цього року була підписана декларація з Литвою. Текст спільної декларації лідерів закріплює, що наша держава має європейську перспективу відповідно до статті 49 договору про Євросоюз.

"Президенти України та Польщі відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому після імплементації положень Угоди про асоціацію за умови дотримання Копенгагенських критеріїв та погодилися, що Республіка Польща підтримуватиме Україну на цьому шляху", - зазначено в документі.

Як зазначається на сайті Офісу президента, у контексті нещодавно озвученої ідеї щодо проведення саміту за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля та лідерів асоційованих країн Східного партнерства відзначається, що Україна готова посилити європейську спільноту на сході нашого континенту разом з Грузією та Молдовою.

"Саме тому лідери України та Польщі у спільній декларації відзначили потребу у стратегічному перегляді європейської політики сусідства та Східного партнерства, щоб гарантувати політику "відкритих дверей" для тих асоційованих партнерів, які мають європейські прагнення та відповідають визначеним умовам і критеріям", - йдеться на сайті.

Коаліція на підтримку членства України в Європейському Союзі почала формуватися саме з Литви та Польщі. Також триває системна робота й з іншими державами-членами ЄС для отримання політичної підтримки.

"Українці вже впливають на нашу спільну європейську долю. Саме на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи. Ми забезпечимо повноцінну інтеграцію України до співдружності європейських країн, і це засвідчить, що базові цінності свободи, демократії та рівності на нашому континенті є ключовими елементами масштабного прогресу та розвитку", - наголосив Володимир Зеленський.