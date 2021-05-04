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ЕС должен показать реальную поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины, - Зеленский

Новина українською → Украина, Вторник 04 мая 2021 05:08
ЕС должен показать реальную поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз должен продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. По его словам, страна продолжает бороться за свою независимость.

Об этом он написал в своем Facebook.

Президент подчеркнул, что семь лет Украина остается настоящим форпостом Европы.

"Война забирает наших людей, съедает нашу экономику, опустошает наши, украинские территории. Но это угроза для всей Европы. Вот почему все наши европейские партнеры так внимательно следят за концентрацией российских войск на украинской границе, за их передвижением и отводом. Вот почему в выступлении каждого из лидеров Украина была в центре внимания – ею начинали и заканчивали дискуссию. Наши партнеры понимают вызовы и то, что вступление Украины в ЕС и НАТО будет способствовать завершению войны на Донбассе", - сказал Зеленский.

Он также выразил радость из-за подписания совместной декларации с президентом Польши Анджеем Дудой о европейском будущем Украины.

"Польша-уже второе государство, которое готово нас поддержать, когда встанет вопрос о членстве Украины в ЕС. И точно не последнее - подписать подобную декларацию готов еще ряд стран. И хоть мы пока не члены ЕС, с нами уже говорят как с равноправными участниками европейской семьи", - резюмировал Зеленский.

Ранее Анджей Дуда сказал, что на саммите НАТО в июне 2021 года планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить для членства в Альянсе. На саммите будет обсуждаться вопрос безопасности Украины и всей Центральной Европы.

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