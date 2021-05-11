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Подписан закон для урегулирования процедуры заочного ареста: зачем он нужен

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании осуществления специального досудебного расследования. Этот документ нужен для урегулирования процедуры заочного ареста в Украине.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Сейчас, согласно действующему законодательству, для заочного ареста гражданина, который скрывается от следствия за пределами страны, нужно объявить его в международный розыск, но Интерпол иногда отказывает Украине в этом.

В то же время подписанный главой государства закон расширяет перечень оснований для начала специального досудебного расследования/производства и заочного ареста подозреваемого, который скрывается от наказания за пределами Украины:

  • если подозреваемый объявлен в международный розыск;
  • если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда и находится на территории России или на оккупированных территориях Украины.

Документом также предусмотрено, что в случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, соответствующий документ был поддержан народными депутатами 27 апреля 2021 года. Документ является необходимым для рассмотрения в судах "дел Майдана".

До этого в парламенте говорили об опасениях нардепов, что этот закон могут применить против них самих.

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