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Підписано закон для врегулювання процедури заочного арешту: навіщо він потрібен

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення здійснення спеціального досудового розслідування. Цей документ потрібен для врегулювання процедури заочного арешту в Україні.

Про це повідомив Офіс президента України.

Наразі, згідно з чинним законодавством, для заочного арешту громадянина, який переховується від слідства за межами країни, потрібно його оголосити в міжнародний розшук, але Інтерпол іноді відмовляє Україні в цьому.

Водночас підписаний главою держави закон розширює перелік підстав для початку спеціального досудового розслідування/провадження та заочного арешту підозрюваного, який переховується від покарання за межами України:

  • якщо підозрюваного оголошено в міжнародний розшук;
  • якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду та перебуває на території Росії або на окупованих територіях України.

Документом також передбачено, що у разі, якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або був доставлений до суду, з цього моменту судовий розгляд продовжується за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, відповідний документ був підтриманий народними депутатами 27 квітня 2021 року. Документ є необхідним для розгляду в судах "справ Майдану".

До цього в парламенті говорили про побоювання нардепів, що цей закон можуть застосувати проти них самих.

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