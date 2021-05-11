Підписано закон для врегулювання процедури заочного арешту: навіщо він потрібен

Президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення здійснення спеціального досудового розслідування. Цей документ потрібен для врегулювання процедури заочного арешту в Україні.
Наразі, згідно з чинним законодавством, для заочного арешту громадянина, який переховується від слідства за межами країни, потрібно його оголосити в міжнародний розшук, але Інтерпол іноді відмовляє Україні в цьому.
Водночас підписаний главою держави закон розширює перелік підстав для початку спеціального досудового розслідування/провадження та заочного арешту підозрюваного, який переховується від покарання за межами України:
Документом також передбачено, що у разі, якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або був доставлений до суду, з цього моменту судовий розгляд продовжується за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України.
Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, відповідний документ був підтриманий народними депутатами 27 квітня 2021 року. Документ є необхідним для розгляду в судах "справ Майдану".
До цього в парламенті говорили про побоювання нардепів, що цей закон можуть застосувати проти них самих.