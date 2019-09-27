На підпис Зеленському передали закон для поліпшення інвестклімату в Україні

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом скасовується обов'язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1059 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", який був визначений президентом як невідкладний. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ вже схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

Так, метою документа є поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямами, обраними в результаті комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку в методології рейтингу Doing Business.

Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів, які містять застаріле та неефективне регулювання.

Відзначимо, в сфері будівництва скасовується обов'язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту. Пайовий внесок скасовується з 2021 року.

Нагадаємо, Рада прийняла в другому читанні закон для поліпшення інвестклімату в Україні 20 вересня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 вересня нардепи схвалили за основу даний законопроект №1059. Тоді проект підтримали 290 нардепів.

Відзначимо, в липні показник індексу інвестиційної привабливості України, який вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився до рівня 2016 року.

Варто також нагадати, що 1 січня 2017 року набрав чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні".