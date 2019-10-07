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На підпис Зеленському передали закон про штрафи за відмову в пільговому проїзді для УБД

Новини » Політика    07.10.2019 - 13:49
На підпис Зеленському передали закон про штрафи за відмову в пільговому проїзді для УБД
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже підписав глава парламенту

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №0893 "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

На підпис Зеленському передали закон про штрафи за відмову в пільговому проїзді для УБД

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Закон раніше схвалив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Проект закону спрямований на те, щоб штраф, який накладається на перевізників за відмову в безкоштовному проїзді учасникам бойових дій, ветеранам був збільшений.

Станом на зараз адміністративний штраф за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян становить 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 136 гривень.

Після того, як цей закон набуде чинності, це правопорушення тягнутиме за собою накладення на водіїв транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 гривень. При цьому в першому читанні закон передбачав штраф у розмірі 150 таких мінімумів.

Нагадаємо, 3 жовтня парламент 9 скликання схвалив законопроект у другому читанні. При цьому за основу даний закон приймала ще Рада 8 скликання на початку червня. За документ тоді після низки невдалих спроб проголосував 231 нардеп.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада провалила в першому читанні законопроект №9400 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни". Законом пропонувалося передбачити, що УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни має надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів.

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