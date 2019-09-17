На підпис Зеленському передали закон про штрафи за руйнування доріг

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону вже підписав глава парламенту Дмитро Разумков

На підпис президентові України Володимиру Зеленському передали законопроект №1047, який передбачає штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Так, останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту.

Проект закону раніше підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 11 вересня Верховна рада України прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Спочатку нардепи схвалили документ за основу 323-ма голосами. Однак потім його схвалили в цілому, це підтримав 331 парламентарій.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР 8 скликання прийняти закон для збільшення штрафів за руйнування доріг, а саме за порушення перевезень небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів.

Додамо також, Рада 12 вересня також підтримала за основу та в цілому законопроект №1063 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду" для запобігання руйнуванню доріг.