На подпись Зеленскому передали закон об обличителях коррупции

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №1010 его же авторства "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" об обличителях коррупции". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ ранее подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Законом, в частности, определяется правовой статус обличителей коррупции, их права и гарантии защиты; нормируется порядок раскрытия обличителем коррупции информации; предусматривается освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении и обеспечение госзащиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

Согласно документу, выплата вознаграждения обличителю осуществляется сразу после решения суда и не зависит от возвращения причиненного государству ущерба. При этом выплата вознаграждения предусмотрена, если причиненный коррупционными действиями вред государству превышает 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Размер вознаграждения составляет 10% от нанесенного государству ущерба коррупционным деянием. Кроме того, утверждено, что распределение вознаграждения между несколькими обличителями осуществляется "в равных частях".

Напомним, 17 октября Рада приняла во втором чтении законопроект №1010 авторства президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" об обличителях коррупции", за проект во втором чтении проголосовали 252 нардепа.

Как писало РБК-Украина ранее, 13 сентября парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №1010, за документ проголосовали 283 депутата ВР. До этого антикоррупционный комитет ВР не нашел в проекте рисков коррупции.

Так, президент в первый день работы ВР внес законопроект об обличителях коррупции. Проект был зарегистрирован 29 августа и определен главой государства как неотложный.