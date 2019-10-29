На підпис Зеленському передали закон про викривачів корупції

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1010 його ж авторства "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" про викривачів корупції". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ раніше підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Законом, зокрема, визначається правовий статус викривачів корупції, їх права та гарантії захисту; нормується порядок розкриття викривачем корупції інформації; передбачається звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційний або пов'язаному з корупцією правопорушення та забезпечення держзахисту викривачів корупції, зокрема захисту їх трудових прав.

Згідно з документом, виплата винагороди викривачу здійснюється відразу після рішення суду і не залежить від повернення завданих державі збитків. При цьому виплата винагороди передбачена, якщо заподіяна корупційними діями шкода державі перевищує 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розмір винагороди становить 10% від завданих державі збитків корупційним діянням. Крім того, затверджено, що розподіл винагороди між декількома викривачами здійснюється "у рівних частинах".

Нагадаємо, 17 жовтня Рада прийняла в другому читанні законопроект №1010 авторства президента Володимира Зеленського "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" про викривачів корупції", за проект у другому читанні проголосували 252 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, 13 вересня парламент підтримав за основу в першому читанні законопроект №1010, за документ проголосували 283 депутати ВР. До цього антикорупційний комітет ВР не знайшов у проекті ризиків корупції.

Так, президент у перший день роботи ВР вніс законопроект про викривачів корупції. Проект був зареєстрований 29 серпня і визначений главою держави як невідкладний.