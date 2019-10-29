На подпись Зеленскому передали закон о Единой электронной системе в сфере строительства

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1081 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона ранее подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Так, законом предусмотрено создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, представление документов в электронной форме для получения всех административных и других услуг в сфере строительства, а также получение таких услуг в электронной форме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также в нем прописано сокращение перечня документов, представляемых для получения административных услуг в сфере строительства, и введение электронного взаимодействия между государственными электронными информационными ресурсами, субъектами предоставления админуслуг в сфере строительства для получения административных услуг по принципу "единого окна".

Документом предусмотрена оплата админуслуг в сфере строительства, штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности с помощью электронной системы.

Напомним, 17 октября Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1081, за него проголосовали 319 нардепов. Так, 11 сентября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1081.

Как писало РБК-Украина, закон "О внесении изменений в закон Украины о строительных нормах", которым совершенствуется нормирование в строительстве, в субботу, 19 октября, вступил в силу.