На подпись Зеленскому передали ратификацию налогового соглашения с США

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ратификацию ранее одобрил спикер Рады

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №0001 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA)". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Законопроект ранее одобрил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

В пояснительной записке указано, что 1 июля 2014 года вступил в силу закон США FАТСА, содержащий требования к иностранным финансовым организациям, а именно: заключение специального соглашения с Налоговой службой США (IRS); осуществление контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях, и информирование о них Налоговой службы США.

С целью имплементации положений FATCA правительства Украины и США 7 февраля 2017 года в Киеве подписали соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам".

Законопроект №0001 утверждает завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам".

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада Украины 29 октября поддержала за основу и в целом законопроект №0001.

Напомним, Кабмин 6 сентября одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительствами Украины и США для применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) и связанные законопроекты.