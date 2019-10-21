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На подпись Зеленскому передали изменения в Налоговый кодекс

Новости » Политика    21.10.2019 - 14:13
На подпись Зеленскому передали изменения в Налоговый кодекс
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Эти изменения необходимы для введения единого счета для уплаты налогов и ЕСВ

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1051 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Так, 17 октября проект подписал спикер ВР Дмитрий Разумков и передал его на подпись главе государства.

На подпись Зеленскому передали изменения в Налоговый кодекс

Документом в Налоговый кодекс вносятся изменения, необходимые для внедрения единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса.

Как писало РБК-Украина ранее, 4 октября парламент одобрил во втором чтении законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Также парламентарии внесли соответствующие изменения в Налоговый кодекс, приняв во втором чтении законопроект №1051. За него проголосовали 274 народных депутата.

Напомним, в первом чтении эти проекты законов Рада одобрила 13 сентября.

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