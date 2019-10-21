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На підпис Зеленському передали зміни до Податкового кодексу

Новини » Політика    21.10.2019 - 14:13
На підпис Зеленському передали зміни до Податкового кодексу
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ці зміни необхідні для введення єдиного рахунку для сплати податків та ЄСВ

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1051 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Так, 17 жовтня проект підписав спікер ВР Дмитро Разумков і передав його на підпис главі держави.

На підпис Зеленському передали зміни до Податкового кодексу

Документом до Податкового кодексу вносяться зміни, необхідні для впровадження єдиного рахунку для сплати податків та єдиного соціального внеску.

Як писало РБК-Україна раніше, 4 жовтня парламент ухвалив у другому читанні законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Також парламентарії внесли відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнявши у другому читанні законопроект №1051. За нього проголосували 274 народних депутата.

Нагадаємо, в першому читанні ці проекти законів Рада схвалила 13 вересня.

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