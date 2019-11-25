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На подпись Зеленскому передали изменения в Бюджетный кодекс

Новости » Экономика     25.11.2019 - 15:42
На подпись Зеленскому передали изменения в Бюджетный кодекс
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ уже подписал глава парламента

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали бюджетообразующий законопроект №2144 об изменениях в Бюджетный кодекс. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закону уже одобрил глава ВР Дмитрий Разумков.

На подпись Зеленскому передали изменения в Бюджетный кодекс

Отметим, законопроект №2144 направлен на урегулирование вопросов, которые связаны с подготовкой госбюджета-2020. В частности, изменения регулируют расходы государственного и местных бюджетов, повысят эффективность мер по выполнению бюджета.

Подчеркнем, из окончательной редакции закона исключили сокращение объема Фонда регионального развития и новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета. В то же время внесены изменения для выплат социальных пособий непосредственно из государственного бюджета вместо местных бюджетов.

Напомним, Рада на пленарном заседании 14 ноября внесла изменения в Бюджетный кодекс. Соответствующее решение поддержали 282 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в рамках рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс Рада оставила миллиардные акцизные сборы на местах. В частности, часть акцизного сбора с топлива (13,44%), которую изначально планировалось перенести в Дорожный фонд, еще на год оставили в местных бюджетах. Речь идет о сумме около 7,7 млрд гривен.

При этом профильный комитет был против правки, так как этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений Дорожного фонда.

Добавим также, данный проект закона Рада приняла за основу в первом чтении 18 октября.

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