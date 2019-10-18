Бюджет-2020: Рада планирует определить объем поддержки с/х товаропроизводителей

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроектом предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс в рамках бюджета-2020

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2144 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" в рамках государственного бюджета на 2020 год, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документ разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о бюджете-2020, нормирования принятых изменений в законодательство.

За проект проголосовали 264 парламентария.

Суть закона

Документом предлагаются изменения по поводу:

определения источником дохода госбюджета платы за сертификацию оператора системы передачи электроэнергии, оператора газотранспортной системы в связи с введением с 1 августа 2019 рынке электроэнергии;

определения источником дохода госбюджета взносов на регулирование, уплачиваемых субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг;

определения источником дохода местных бюджетов платы за лицензии на соответствующую деятельность в связи с введением согласно Налоговому кодексу лицензирования зернового дистиллята, биоэтанола и топлива (дополнительный ресурс в целом в местные бюджеты составит 90,6 млн гривен);

определения источниками финансирования бюджета остатков бюджетных средств собственных поступлений бюджетных учреждений, других поступлений специального фонда бюджета, не использованных в предыдущем бюджетном периоде, с целью их дальнейшего использования по целевому назначению.

Законопроектом также предусматривается изменение процедуры распределения расходов бюджета на централизованные мероприятия между административно-территориальными единицами для закупки товаров (лекарств и учебников) и оперативного решения вопросов перераспределения между регионами; введение нового механизма расчета дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения для областных бюджетов; урегулирование бюджетных отношений в связи с переходом к денежной форме предоставления льгот и жилищных субсидий населению.

Проектом предлагается перенос сроков присоединения коммунальных учреждений здравоохранения к программе медицинских гарантий на 1 апреля 2020 года и сохранения оказания медицинской субвенции; урегулирование вопроса финансового обеспечения учреждений образования, которые не привели в установленные сроки учредительные документы в соответствие с законодательством об образовании; урегулирование взаимоотношений местных бюджетов в связи с передачей недостаточного объема средств районными бюджетами в бюджеты сел, поселков, городов районного значения на дошкольное образование и культуру.

"Определение объема государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не более 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве с учетом объемов фактического освоения таких средств с целью направления на другие программы в сфере АПК (на соответствующие цели в государственном бюджете на 2018 год были предусмотрены расходы в объеме 5,3 млрд грн, из которых фактически использовано 4,2 млрд грн, или 79,2% плановых назначений, что составляет 0,66 процента выпуска продукции в сельском хозяйстве)", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, планируется определить объем Государственного фонда регионального развития на уровне не более 1% прогнозного объема доходов общего фонда проекта госбюджета на соответствующий бюджетный период при составлении Бюджетной декларации и проекта бюджета с учетом фактических объемов этих расходов в предыдущих бюджетных периодах, способности местных органов власти обеспечить использования средств и реальных возможностей государственного бюджета.

Также предлагается урегулировать на законодательном уровне отнесение собственных поступлений бюджетных учреждений к неналоговым поступлениям бюджета в классификации доходов бюджета; усовершенствовать терминологический аппарат кодекса; внести изменения в регламент ВР в части оформления принятого парламентом закона о государственном бюджете.

Напомним, 17 сентября в Верховной раде Украины появился текст законопроекта №2144 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" в рамках государственного бюджета на 2020 год.

Как писало РБК-Украина ранее, 15 сентября в Раду внесли проект государственного бюджета на следующий год. В понедельник, 16 сентября, на сайте ВР появился текст законопроекта.

Добавим также, ВР сегодня рассмотрит бюджет на 2020 год. Парламентарии продлили свою работу до исчерпания повестки дня.