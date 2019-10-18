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Бюджет-2020: Рада планирует определить объем поддержки с/х товаропроизводителей

Новости » Экономика    18.10.2019 - 14:21
Бюджет-2020: Рада планирует определить объем поддержки с/х товаропроизводителей
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроектом предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс в рамках бюджета-2020

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2144 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" в рамках государственного бюджета на 2020 год, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документ разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о бюджете-2020, нормирования принятых изменений в законодательство.

НАЖИВО: Рада сьогодні слухає Уряд та розглядає бюджет країни

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Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.

За проект проголосовали 264 парламентария.

Суть закона

Документом предлагаются изменения по поводу:

  • определения источником дохода госбюджета платы за сертификацию оператора системы передачи электроэнергии, оператора газотранспортной системы в связи с введением с 1 августа 2019 рынке электроэнергии;
  • определения источником дохода госбюджета взносов на регулирование, уплачиваемых субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг;
  • определения источником дохода местных бюджетов платы за лицензии на соответствующую деятельность в связи с введением согласно Налоговому кодексу лицензирования зернового дистиллята, биоэтанола и топлива (дополнительный ресурс в целом в местные бюджеты составит 90,6 млн гривен);
  • определения источниками финансирования бюджета остатков бюджетных средств собственных поступлений бюджетных учреждений, других поступлений специального фонда бюджета, не использованных в предыдущем бюджетном периоде, с целью их дальнейшего использования по целевому назначению.

Законопроектом также предусматривается изменение процедуры распределения расходов бюджета на централизованные мероприятия между административно-территориальными единицами для закупки товаров (лекарств и учебников) и оперативного решения вопросов перераспределения между регионами; введение нового механизма расчета дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения для областных бюджетов; урегулирование бюджетных отношений в связи с переходом к денежной форме предоставления льгот и жилищных субсидий населению.

Проектом предлагается перенос сроков присоединения коммунальных учреждений здравоохранения к программе медицинских гарантий на 1 апреля 2020 года и сохранения оказания медицинской субвенции; урегулирование вопроса финансового обеспечения учреждений образования, которые не привели в установленные сроки учредительные документы в соответствие с законодательством об образовании; урегулирование взаимоотношений местных бюджетов в связи с передачей недостаточного объема средств районными бюджетами в бюджеты сел, поселков, городов районного значения на дошкольное образование и культуру.

"Определение объема государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не более 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве с учетом объемов фактического освоения таких средств с целью направления на другие программы в сфере АПК (на соответствующие цели в государственном бюджете на 2018 год были предусмотрены расходы в объеме 5,3 млрд грн, из которых фактически использовано 4,2 млрд грн, или 79,2% плановых назначений, что составляет 0,66 процента выпуска продукции в сельском хозяйстве)", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, планируется определить объем Государственного фонда регионального развития на уровне не более 1% прогнозного объема доходов общего фонда проекта госбюджета на соответствующий бюджетный период при составлении Бюджетной декларации и проекта бюджета с учетом фактических объемов этих расходов в предыдущих бюджетных периодах, способности местных органов власти обеспечить использования средств и реальных возможностей государственного бюджета.

Также предлагается урегулировать на законодательном уровне отнесение собственных поступлений бюджетных учреждений к неналоговым поступлениям бюджета в классификации доходов бюджета; усовершенствовать терминологический аппарат кодекса; внести изменения в регламент ВР в части оформления принятого парламентом закона о государственном бюджете.

Напомним, 17 сентября в Верховной раде Украины появился текст законопроекта №2144 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" в рамках государственного бюджета на 2020 год.

Как писало РБК-Украина ранее, 15 сентября в Раду внесли проект государственного бюджета на следующий год. В понедельник, 16 сентября, на сайте ВР появился текст законопроекта.

Добавим также, ВР сегодня рассмотрит бюджет на 2020 год. Парламентарии продлили свою работу до исчерпания повестки дня.

Рада продлила работу до исчерпания повестки дня Рада сегодня рассмотрит проект госбюджета 2020
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