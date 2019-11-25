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На підпис Зеленському передали зміни до Бюджетного кодексу

Новини » Економіка     25.11.2019 - 15:42
На підпис Зеленському передали зміни до Бюджетного кодексу
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ уже підписав глава парламенту

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали бюджетоутворюючий законопроект №2144 про зміни до Бюджетного кодексу. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону вже схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

На підпис Зеленському передали зміни до Бюджетного кодексу

Відзначимо, законопроект №2144 спрямований на врегулювання питань, які пов'язані з підготовкою держбюджету-2020. Зокрема, зміни регулюють витрати державного та місцевих бюджетів, підвищать ефективність заходів щодо виконання бюджету.

Підкреслимо, з остаточної редакції закону виключили скорочення обсягу Фонду регіонального розвитку і нові положення по залишкам коштів спеціального фонду бюджету. У той же час внесені зміни для виплат соціальної допомоги безпосередньо з державного бюджету замість місцевих бюджетів.

Нагадаємо, Рада на пленарному засіданні 14 листопада внесла зміни до Бюджетного кодексу. Відповідне рішення підтримали 282 нардепа.

Як писало РБК-Україна, в рамках розгляду змін до Бюджетного кодексу Рада залишила мільярдні акцизні збори на місцях. Зокрема, частина акцизного збору з пального (13,44%), яку спочатку планувалося перенести в Дорожній фонд, ще на рік залишили в місцевих бюджетах. Йдеться про суму близько 7,7 млрд гривень.

При цьому профільний комітет був проти правки, так як цей податок не належить до доходів загального фонду держбюджету, а в повному обсязі зараховується до спеціального фонду як джерело надходжень Дорожнього фонду.

Додамо також, даний проект закону Рада прийняла за основу в першому читанні 18 жовтня.

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