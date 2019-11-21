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На підпис Зеленському передали зміни до Бюджетного кодексу щодо ремонту доріг

Новини » Економіка     21.11.2019 - 14:53
На підпис Зеленському передали зміни до Бюджетного кодексу щодо ремонту доріг
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону раніше схвалив глава Верховної ради

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1064 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону раніше схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

На підпис Зеленському передали зміни до Бюджетного кодексу щодо ремонту доріг

Відповідно до закону, Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення з переліком доріг, на яких заплановані роботи з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, із зазначенням обсягів фінансування таких доріг у розрізі балансоутримувачів, затверджується Кабінетом міністрів.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1064, за документ проголосували 305 парламентаріїв.

Нагадаємо, у другому читанні нардепи схвалили даний проект закону 12 листопада.

Додамо також, на підпис главі держави також переданий законопроект №1041 про впровадження середньострокового планування розвитку доріг загального користування.

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