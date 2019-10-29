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На подпись президенту передан закон об аудиторах безопасности автодорог

Новости » Политика    29.10.2019 - 15:13
На подпись президенту передан закон об аудиторах безопасности автодорог
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже подписал глава парламента

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог", которым предусматривается ввести аудит безопасности автомобильных дорог. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ ранее подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

На подпись президенту передан закон об аудиторах безопасности автодорог

Так, проект дополняет закон "Об автомобильных дорогах" новой статьей об аудите безопасности автомобильных дорог.

Предусматривается, что аудит безопасности автомобильных дорог - это независимая, системная, техническая и детальная оценка влияния проектных решений на безопасность автомобильных дорог, который осуществляется:

  • на всех стадиях проектирования, предусмотренных действующим законодательством в соответствии с классом последствий объекта аудита безопасности автомобильных дорог;
  • на стадии строительства (нового строительства, реконструкции, ремонта) автомобильных дорог;
  • на стадии ввода в эксплуатацию автомобильной дороги.

Согласно закону, такой аудит может быть добровольным или обязательным. При этом он является обязательным на международных и национальных автомобильных дорогах.

Кроме того, определяется, что аудитор безопасности автомобильных дорог - это физическое лицо, которое прошло специальное обучение, получило сертификат на право проведения аудита безопасности автодорог и включено в реестр аудиторов безопасности автомобильных дорог.

Напомним, Верховная рада Украины 17 октября приняла во втором чтении законопроект №1061, а 12 сентября ВР поддержала его за основу.

Как писало РБК-Украина, комитет парламента по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект об аудиторах безопасности автомобильных дорог.

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