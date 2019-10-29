На підпис президенту переданий закон про аудиторів безпеки автодоріг

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже підписав глава парламенту

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1061 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з управління безпекою автомобільних доріг", яким передбачається ввести аудит безпеки автомобільних доріг. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ раніше підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Так, проект доповнює закон "Про автомобільні дороги" новою статтею про аудит безпеки автомобільних доріг.

Передбачається, що аудит безпеки автомобільних доріг - це незалежна, системна, технічна та детальна оцінка впливу проектних рішень на безпеку автомобільних доріг, який здійснюється:

на всіх стадіях проектування, передбачених чинним законодавством відповідно до класу наслідків об'єкта аудиту безпеки автомобільних доріг;

на стадії будівництва (нового будівництва, реконструкції, ремонту) автомобільних доріг;

на стадії введення в експлуатацію автомобільної дороги.

Відповідно до закону, такий аудит може бути добровільним або обов'язковим. При цьому він є обов'язковим на міжнародних і національних автомобільних дорогах.

Крім того, визначається, що аудитор безпеки автомобільних доріг - це фізична особа, яка пройшла спеціальне навчання, отримала сертифікат на право проведення аудиту безпеки автодоріг і включена до реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

Нагадаємо, Верховна рада України 17 жовтня прийняла в другому читанні законопроект №1061, а 12 вересня ВР підтримала його за основу.

Як писало РБК-Україна, комітет парламенту з питань транспорту та інфраструктури рекомендував Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про аудиторів безпеки автомобільних доріг.