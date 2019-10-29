ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На підпис президенту переданий закон про аудиторів безпеки автодоріг

Новини » Політика    29.10.2019 - 15:13
На підпис президенту переданий закон про аудиторів безпеки автодоріг
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже підписав глава парламенту

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1061 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з управління безпекою автомобільних доріг", яким передбачається ввести аудит безпеки автомобільних доріг. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ раніше підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

На підпис президенту переданий закон про аудиторів безпеки автодоріг

Так, проект доповнює закон "Про автомобільні дороги" новою статтею про аудит безпеки автомобільних доріг.

Передбачається, що аудит безпеки автомобільних доріг - це незалежна, системна, технічна та детальна оцінка впливу проектних рішень на безпеку автомобільних доріг, який здійснюється:

  • на всіх стадіях проектування, передбачених чинним законодавством відповідно до класу наслідків об'єкта аудиту безпеки автомобільних доріг;
  • на стадії будівництва (нового будівництва, реконструкції, ремонту) автомобільних доріг;
  • на стадії введення в експлуатацію автомобільної дороги.

Відповідно до закону, такий аудит може бути добровільним або обов'язковим. При цьому він є обов'язковим на міжнародних і національних автомобільних дорогах.

Крім того, визначається, що аудитор безпеки автомобільних доріг - це фізична особа, яка пройшла спеціальне навчання, отримала сертифікат на право проведення аудиту безпеки автодоріг і включена до реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

Нагадаємо, Верховна рада України 17 жовтня прийняла в другому читанні законопроект №1061, а 12 вересня ВР підтримала його за основу.

Як писало РБК-Україна, комітет парламенту з питань транспорту та інфраструктури рекомендував Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про аудиторів безпеки автомобільних доріг.

На підпис Зеленському передали закон про Єдину е-систему в сфері будівництва На підпис Зеленському передали закон про викривачів корупції
Новини України Володимир Зеленськийаудитдороги
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся