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В Украине появятся аудиторы безопасности автодорог

Новости » Политика    17.10.2019 - 12:07
В Украине появятся аудиторы безопасности автодорог
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект №1061 Рада приняла во втором чтении

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог", которым предусматривается ввести аудит безопасности автомобильных дорог. За документ проголосовали 316 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ дополняет закон "Об автомобильных дорогах" новой статьей об аудите безопасности автомобильных дорог.

Предусматривается, что аудит безопасности автомобильных дорог - это независимая, системная, техническая и детальная оценка влияния проектных решений на безопасность автомобильных дорог, который осуществляется:

  • на всех стадиях проектирования, предусмотренных действующим законодательством в соответствии с классом последствий объекта аудита безопасности автомобильных дорог;
  • на стадии строительства (нового строительства, реконструкции, ремонта) автомобильных дорог;
  • на стадии ввода в эксплуатацию автомобильной дороги.

Согласно закону, такой аудит может быть добровольным или обязательным. При этом он является обязательным на международных и национальных автомобильных дорогах.

Заказчиками аудита безопасности автомобильных дорог являются балансодержатели автомобильных дорог. Также заказчиками аудита могут быть другие юридические и/или физические лица, которые намерены заказать такой аудит за счет собственных средств или других источников, не запрещенных законодательством.

Кроме того, определяется, что аудитор безопасности автомобильных дорог - это физическое лицо, которое прошло специальное обучение, получило сертификат на право проведения аудита безопасности автодорог и включено в реестр аудиторов безопасности автомобильных дорог.

Напомним, 12 сентября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1061.

Как писало РБК-Украина, нардепы одобрили в первом чтении законопроект №1041 "О внесении изменений в закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" (о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования)".

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