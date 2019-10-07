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На подпись президенту передали закон о защите потребителей финуслуг

Новости » Политика    07.10.2019 - 17:27
На подпись президенту передали закон о защите потребителей финуслуг
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже одобрил глава Рады

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1085-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав потребителей финансовых услуг". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ уже одобрил спикер Рады Дмитрий Разумков.

На подпись президенту передали закон о защите потребителей финуслуг

Законом предусматривается устранение пробелов и несогласованностей в действующей системе нормативно-правового обеспечения защиты прав потребителей финуслуг, в том числе в законе "О потребительском кредитовании". В документе прописано дополнение соответствующих законодательных актов нормами, которые предоставляют органам, осуществляющим госрегулирование рынков финансовых услуг, четкий перечень полномочий для реализации задачи защиты прав потребителей финансовых услуг.

Напомним, данный закон ВР приняла во втором чтении 20 сентября, а за основу проект нардепы поддержали 11 сентября. В двух голосования проект закона поддержали по 309 нардепов.

Как писало РБК-Украина, данным законопроектом предусматривается, что Национальный банк Украины (НБУ) получил полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг. В НБУ подчеркивали, что на протяжении последних восьми лет защитой прав потребителей финансовых услуг в Украине не занимался ни один из госорганов.

Добавим также, на подпись главе государства также передали закон о сплите.

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