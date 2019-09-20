НБУ разъяснил нормы закона о защите прав потребителей финуслуг

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Закон обязывает раскрывать информацию о реальной стоимости финансовых продуктов и услуг

Национальный банк Украины (НБУ) получил полномочия защиты прав потребителей финансовых услуг. Соответствующие нормы содержатся в принятом Верховной радой 20 сентября законе (проект № 1085-1), сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, на протяжении последних восьми лет защитой прав потребителей финансовых услуг в Украине не занимался ни один из госорганов.

"Как следствие, только за 2018 год и только Национальный банк получил более 13 тыс. жалоб от потребителей, возмущенных качеством финансовых услуг. В то же время из-за отсутствия соответствующего мандата НБУ не имел возможности ни предупредить злоупотребления, ни принять меры к нарушителям", - говорится в сообщении.

Одна из главных новаций закона - обязательное раскрытие информации о реальной стоимости финансовых продуктов и услуг, отметили в НБУ.

"Сегодня обманчиво указанные процентные ставки по кредитам различных как банковских так и не банковских финансовых учреждений являются одним из самых распространенных нарушений и одновременно одной из самых больших проблем граждан во время получения финуслуг. Ведь реальные проценты, которые иногда в сотни раз превышают указанные в рекламе, могут ставить людей в неожиданное, трудное положение, повышая социальное напряжение", – прокомментировал принятие закона глава НБУ Яков Смолий.

Также принятый закон позволит устранить навязывание финансовыми учреждениями ненужных услуг, изменение существенных условий договоров без предупреждения или в одностороннем порядке, а также передачу персональных данных третьим лицам, отметили в НБУ.

По данным НБУ, Украина станет 120-й страной, где государство будет обеспечивать защиту прав потребителей финансовых услуг. А Национальный банк станет 98 центральным банком в мире, который будет реализовывать эту функцию.

В Национальном банке уже создано профильное подразделение - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет отвечать на жалобы потребителей, разрабатывать нормативную базу, устанавливать требования к прозрачности и достоверности информации, которую банки и небанковские

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 12 сентября приняла закон о "сплите", который предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Согласно закону НБУ станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.