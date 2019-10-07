На підпис президенту передали закон про захист споживачів фінпослуг

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже схвалив глава Ради

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1085-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ уже схвалив спікер Ради Дмитро Разумков.

Законом передбачається усунення прогалин та неузгодженостей у діючій системі нормативно-правового забезпечення захисту прав споживачів фінпослуг, у тому числі в законі "Про споживче кредитування". У документі прописане доповнення відповідних законодавчих актів нормами, які надають органам, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, чіткий перелік повноважень для реалізації завдання захисту прав споживачів фінансових послуг.

Нагадаємо, даний закон ВР прийняла в другому читанні 20 вересня, а за основу проект нардепи підтримали 11 вересня. У двох голосування проект закону підтримали по 309 нардепів.

Як писало РБК-Україна, даним законопроектом передбачається, що Національний банк України (НБУ) отримав повноваження щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. У НБУ підкреслювали, що протягом останніх восьми років захистом прав споживачів фінансових послуг в Україні не займався жоден з держорганів.

Додамо також, на підпис главі держави також передали закон про спліт.