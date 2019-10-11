На подпись президенту передали закон о порядке возобновления лицензии

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже подписал глава Рады

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №1060 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка лицензирования хозяйственной деятельности". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Закон ранее одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Законом предусматривается введение новой санкции за нарушения в сфере лицензирования - приостановление действия лицензии в полном объеме или частично; а также прописан порядок восстановления действия лицензии, которая была остановлена органом лицензирования.

Кроме того, унифицируются размеры штрафов за нарушение законодательства в сфере лицензирования и усовершенствуется процедура обжалования действий органов лицензирования в Экспертно-апелляционном совете.

Напомним, Рада 2 октября одобрила во втором чтении законопроект №1060, за документ проголосовал 301 нардеп.

Как писало РБК-Украина ранее, в первом чтении парламентарии поддержали законопроект 13 сентября.

Кроме того, уже опубликован закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций.