На підпис президенту передали закон про оприлюднення будівельних норм

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Даний законопроект спочатку був визначений Зеленським як невідкладний

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1052 "Про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо вдосконалення нормування у будівництві". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Раніше проект закону підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Відзначимо, спочатку документ був визначений президентом як невідкладний.

"Метою і завданнями прийняття законопроекту є вдосконалення нормування у будівництві для створення умов для впровадження інноваційних та прогресивних технологій у сфері будівництва", - зазначено в пояснювальній записці.

Також розширюється коло базових організацій у сфері будівництва, які виконують функції щодо здійснення робіт з нормування у будівництві, а також вдосконалюється процедура оприлюднення будівельних норм.

Нагадаємо, даний закон Рада прийняла за основу в першому читанні 11 вересня. А в другому читанні парламентарі його підтримали 3 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні 2018 року за порушення норм на будівництві будь-яких приміщень Кабінет міністрів України планував ввести посилення санкцій.