На підпис Зеленському передали ратифікацію податкової угоди з Малайзією

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/ РБК-Україна)

Проект закону раніше підписав спікер Ради

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №0002 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протоколу до неї". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Раніше проект схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Необхідність укладення угоди і протоколу до неї пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних відносинах між резидентами України і Малайзії, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції. По-перше, в державі, в якій одержувач доходу є резидентом, по-друге, в державі, у якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід.

Угода і протокол до неї будуть сприяти уникненню подвійного оподаткування та запобіганню ухиленню від сплати податків, а також взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України 30 жовтня підтримала за основу та в цілому законопроект №0002.

Нагадаємо, в кінці вересня глава держави Володимир Зеленський підписав законопроект №0005 "Про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Турецької Республіки про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно".

Додамо також, президент також схвалив ратифікацію протоколу зі Швейцарією про уникнення подвійного оподаткування.