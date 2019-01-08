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Подозреваемый в утечке данных немецких политиков действовал в одиночку

Новости » Общество    08.01.2019 - 15:10
Подозреваемый в утечке данных немецких политиков действовал в одиночку
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Расследование пока не выявило доказательств участия третьих лиц

Подозреваемый в краже и утечке личных данных немецких политиков заявил, что работал один. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

В ведомстве сообщили, что во время допроса обвиняемый заявил, что он действовал в одиночку. Расследование пока не выявило доказательств участия третьих лиц.

Также подозреваемый рассказал, что совершил преступление, так как был недоволен публичными заявлениями политиков, журналистов и общественных деятелей, чьи данные он украл.

Напомним, полиция Германии после кражи личных данных немецких политиков задержала мужчину из федеральной земли Гессен.

Глава Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий Арне Шенбом заявил, что они узнали о масштабной утечке данных немецких политиков раньше, чем предполагалось. 

Ранее сообщалось, что в Германии хакеры опубликовали персональные данные сотен политиков. Утечка информации коснулась ключевых партий Германии: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального Союза (ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Зеленых", Свободной демократической партии (СВДП), Левой партии Германии, где были обнародованы личные данные 405 депутатов ландтагов, Бундестага и Европарламента, представителей ХДС (ХСС).

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Новости Украины Германияутечка данных
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