В ФРГ знали об утечке данных еще в декабре

Фото: Арне Шенбом (twitter.com/ArneSchoenbohm)

В ведомстве по кибербезопасности еще в прошлом году проводили беседы с пострадавшим от атаки

Глава Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий Арне Шенбом заявил, что они узнали о масштабной утечке данных немецких политиков раньше, чем предполагалось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава ведомства рассказал, что им было об этом известно еще в декабре 2018 года.

"Мы еще раньше, в декабре, проводили соответствующие беседы с отдельными депутатами, у которых были похищены данные", - заявил Шенбом.

Он сообщил, что ими были приняты необходимые меры для противодействия и устранения последствий предполагаемой кибератаки. Шенбом рассказал, что группа специалистов предоставляла помощь пострадавшим атаки.

Ранее сообщалось, что в Германии хакеры опубликовали персональные данные сотен политиков. Утечка информации коснулась ключевых партий Германии: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального Союза (ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии Зеленых, Свободной демократической партии (СВДП), Левой партии Германии, где были обнародованы личные данные 405 депутатов ландтагов, Бундестага и Европарламента, представителей ХДС (ХСС).