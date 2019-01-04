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В Германии хакеры опубликовали персональные данные сотен политиков

Новости » Происшествия    04.01.2019 - 13:36
В Германии хакеры опубликовали персональные данные сотен политиков
Иллюстративное фото (Pixabey)

Среди политиков - Меркель и Штайнмайер

В Германии 4 января произошла хакерская атака, которая привела к масштабной утечке персональной информации, по предварительным оценкам, крупнейшей в стране. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, в интернет попала персональная информация в отношении политиков, журналистов и других известных людей. Кто стоит за утечкой данных, пока неизвестно.

В свою очередь, издание Bild сообщило, что утечка информации коснулась ключевых партий Германии: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального Союза (ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии Зеленых, Свободной демократической партии (СВДП), Левой партии Германии. В частности, были обнародованы личные данные 405 депутатов ландтагов, Бундестага и Европарламента, представителей ХДС (ХСС).

Также от утечки пострадали 294 политики из СДПГ, 105 представителей "Зеленых", 82 из Левой партии и еще 28 депутатов из Свободной демократической партии (СВДП). В то же время Bild обращает внимание, что данные правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдН) еще не были выложены в сеть.

Среди известных политиков, которые, вероятно, стали жертвами хакерской атаки - канцлер ФРГ Ангела Меркель, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-председатель Социал-демократической партии (СДПГ) Зигмар Габриэль.

Также хакеры получили доступ к данным известных телеведущих, журналистов, певцов, музыкальных групп и деятелей культуры ФРГ. Так, по меньшей мере 33 журналисты немецкой телекомпании ARD стали жертвами кибератаки, среди них известный своими разоблачениями о допинге в российском спорте журналист Зеппельт Гайо.

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) проводит расследование кибератак.

Ранее РБК-Украина сообщало, что хакеры, предположительно из Китая, читали дипломатическую переписку, которой страны ЕС обменивались по защищенным каналам, более трех лет.

В Южной Корее взломали базу с данными беженцев из КНДР Хакеры читали дипломатическую переписку ЕС более трех лет, - NYT
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