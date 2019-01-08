Підозрюваний у витоку даних німецьких політиків діяв один

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Розслідування поки не виявило доказів участі третіх осіб

Підозрюваний у крадіжці і витоку особистих даних німецьких політиків заявив, що працював один. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини.

У відомстві повідомили, що під час допиту обвинувачений заявив, що він діяв один. Розслідування поки не виявило доказів участі третіх осіб.

Також підозрюваний розповів, що скоїв злочин, так як був незадоволений публічними заявами політиків, журналістів і громадських діячів, чиї дані він вкрав.

Нагадаємо, поліція Німеччини після крадіжки особистих даних німецьких політиків затримала чоловіка з федеральної землі Гессен.

Глава Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій Арне Шенбом заявив, що вони дізналися про витік даних німецьких політиків раніше, ніж передбачалося.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині хакери опублікували персональні дані сотень політиків. Витік інформації торкнулася ключових партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального Союзу (ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Зелених", Вільної демократичної партії (ВДП), Лівої партії Німеччини, де були оприлюднені особисті дані 405 депутатів ландтагів, Бундестагу і Європарламенту, представників ХДС (ХСС)