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В Германии задержали подозреваемого в причастности к утечке данных политиков

Новости » Общество    08.01.2019 - 11:34
В Германии задержали подозреваемого в причастности к утечке данных политиков
Иллюстративное фото (Pixabаy)

Мужчина признал свою вину в полном объеме

Полиция Германии после кражи личных данных немецких политиков задержала мужчину из федеральной земли Гессен. Об этом сообщило во вторник, 8 января, Федеральное ведомство по уголовным делам, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что задержанный мужчина признал свою вину в полном объеме. Подозреваемый был задержан еще 6 января. Позже стало известно, что правоохранительные органы провели обыск в квартире 19-летнего программиста в городе Хайльбронн и изъяли техническое оборудование. На допросе программист показал, что уже давно поддерживает контакт с хакером, на которого возлагается ответственность за кражу и обнародование в интернете частных данных немецких политиков включая номера их мобильных телефонов и адреса электронной почты.

Напомним, глава Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий Арне Шенбом заявил, что они узнали о масштабной утечке данных немецких политиков раньше, чем предполагалось. 

Ранее сообщалось, что в Германии хакеры опубликовали персональные данные сотен политиков. Утечка информации коснулась ключевых партий Германии: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального Союза (ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Зеленых", Свободной демократической партии (СВДП), Левой партии Германии, где были обнародованы личные данные 405 депутатов ландтагов, Бундестага и Европарламента, представителей ХДС (ХСС).

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