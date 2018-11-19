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Подозреваемый в коррупции экс-президент Перу попросил убежища в Уругвае

Новости » Политика    19.11.2018 - 10:43
Подозреваемый в коррупции экс-президент Перу попросил убежища в Уругвае
Фото: Алан Гарсия (GettyImages)

Суд запретил экс-президенту выезд из страны сроком на 18 месяцев

Бывший президент Перу Алан Гарсия, которого подозревают в коррупции, попросил убежища в Уругвае после того, как суд запретил ему выезд за границу сроком на 18 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AP.

Соответствующие данные агентству сообщили в Министерстве иностранных дел Перу.

"Бывший президент Перу запросил убежище в посольстве Уругвая через несколько часов после того, как судья забрал у него паспорт (на время расследования, - ред.) дела о коррупции", - указано в сообщении.

Так, в воскресенье МИД страны проинформировало, что уругвайский посол сообщил министерству о том, что Гарсия прибыл в его резиденцию в субботу вечером и попросил президента Уругвая Табаре Васкеза предоставить ему убежище.

Добавим, в субботу вечером судья удовлетворил ходатайство прокуроров о запрете выезда Гарсии за границу сроком на 18 месяцев в связи с расследованием дела о коррупции в отношении незаконных платежей бразильской строительной компании Odebrecht.

Напомним, в апреле сообщалось, что бывший президент Перу Ольянта Умала хочет просить политическое убежище в Венесуэле, Боливии или на Кубе, как только выйдет из тюрьмы.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце марта президент Перу Педро Кучинский официально заявил о своей отставке в Лиме. "На фоне этой тяжелой и искусственно созданной ситуации, в которой я вышел виновным в действиях, которых не совершал, для страны будет лучше, если я уйду в отставку", - отметил он.

Добавим, 79-летний президент ранее работал банкиром на Уолл-стрит.

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