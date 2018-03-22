Президент Перу заявил об отставке

Кучински подал в от ставку из-за скандала с подкупом конгрессменов
Президент Перу Педро Кучински официально заявил о своей отставке в Лиме. Об этом сообщает NBC News.
"На фоне этой тяжелой и искусственно созданной ситуации, в которой я получился виновным в действиях, которых не совершал, для страны будет лучше, если я уйду в отставку", - заявил он.
79-летний президент, который раньше работал банкиром на Уолл-стрит, сделал официальное заявление об отставке.
Отметим, в Перу произошел коррупционный скандал. Накануне в оппозиционной партии "Народная сила" заявили о том, что были предприняты попытки подкупа депутатов с целью не допустить импичмента главы государства. Это могло произойти путем намеченного на 22 марта голосования в конгрессе.
Президент подозревается в причастности к тому факту, что связанные с ним фирмы получили 4,8 млн долларов от бразильской строительной компании якобы за консультационные услуги.
Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал экс-президента Перу Ольянта Умалу и его жену Надин Эредию на 18 месяцев по делу об отмыванию финансов и коррупции.