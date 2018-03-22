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Президент Перу заявил об отставке

НовостиПолитика    22.03.2018 - 06:12
Фото: Педро Кучински (ANDINA)
Фото: Педро Кучински (ANDINA)

Кучински подал в от ставку из-за скандала с подкупом конгрессменов

Президент Перу Педро Кучински официально заявил о своей отставке в Лиме. Об этом  сообщает NBC News.

"На фоне этой тяжелой и искусственно созданной ситуации, в которой я получился виновным в действиях, которых не совершал, для страны будет лучше, если я уйду в отставку", - заявил он.

79-летний президент, который раньше работал банкиром на Уолл-стрит, сделал официальное заявление об отставке.

Отметим, в Перу произошел коррупционный скандал. Накануне в оппозиционной партии "Народная сила" заявили о том, что были предприняты попытки подкупа депутатов с целью не допустить импичмента главы государства. Это могло произойти путем намеченного на 22 марта голосования в конгрессе.

Президент подозревается в причастности к тому факту, что связанные с ним фирмы получили 4,8 млн долларов от бразильской строительной компании якобы за консультационные услуги.

Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал экс-президента Перу ​Ольянта Умалу и его жену Надин Эредию на 18 месяцев по делу об отмыванию финансов и коррупции.

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Теги: отставка, Перу, Президент
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