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Підозрюваний у корупції екс-президент Перу попросив притулку в Уругваї

Новини » Політика    19.11.2018 - 10:43
Підозрюваний у корупції екс-президент Перу попросив притулку в Уругваї
Фото: Алан Гарсія (GettyImages)

Суд заборонив екс-президенту виїзд з країни строком на 18 місяців

Колишній президент Перу Алан Гарсія, якого підозрюють у корупції, попросив притулку в Уругваї після того, як суд заборонив йому виїзд за кордон строком на 18 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство AP.

Відповідні дані агентству повідомили у Міністерстві закордонних справ Перу.

"Колишній президент Перу запросив притулку в посольстві Уругваю через кілька годин після того, як суддя забрав у нього паспорт (на час розслідування, - ред.) справи про корупцію", - вказано у повідомленні.

Так, у неділю МЗС країни поінформувало, що уругвайський посол повідомив міністерству про те, що Гарсія прибув до його резиденції у суботу ввечері і попросив президента Уругваю Табаре Васкеза надати йому притулку.

Додамо, у суботу ввечері суддя задовольнив клопотання прокурорів щодо заборони виїзду Гарсії за кордон строком на 18 місяців у зв'язку з розслідуванням справи про корупцію щодо незаконних платежів від бразильської будівельної компанії Odebrecht.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що колишній президент Перу Ольянта Умала хоче просити політичний притулок в Венесуелі, Болівії або на Кубі, як тільки вийде із в'язниці.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці березня президент Перу Педро Кучинський офіційно заявив про свою відставку в Лімі. "На тлі цієї важкої і штучно створеної ситуації, в якій я вийшов винним в діях, яких не скоював, для країни буде краще, якщо я піду у відставку", - зазначив він.

Додамо, 79-річний президент раніше працював банкіром на Уолл-стріт.

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